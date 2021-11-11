Üvey baba dehşeti: Vücudunda sigara söndürdü! Kan donduran olayı 112 ekipleri ortaya çıkardı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde K.Ç, doğum sancısı gelince 112 ekiplerine haber verdi. K.Ç'nin evine giden 112 ekipleri, evde, vücudunda morluk ve yara izleri bulunan bir çocuk olduğunu fark etti.
Kadın ile birlikte çocuğu da hastaneye getiren sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi. Doğumdan sonra ifadesi alınan K.Ç, birlikte yaşadığı Y.C.Ü'nün ayrıldığı eşinden olan kızını darbettiğini ve çocuğun vücudunda sigara söndürdüğünü söyledi.
ANNEANNE VE TEYZEYİ SUÇLADI
Polisler tarafından gözaltına alınan Y.C.Ü, emniyetteki ifadesinde, çocuğu kendisinin değil, birlikte kaldığı anneanne ve teyzesinin darp ettiğini öne sürdü. Taksi şoförü olan Y.C.Ü, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.