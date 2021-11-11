Üvey baba dehşeti: Vücudunda sigara söndürdü! Kan donduran olayı 112 ekipleri ortaya çıkardı

ANNEANNE VE TEYZEYİ SUÇLADI

Polisler tarafından gözaltına alınan Y.C.Ü, emniyetteki ifadesinde, çocuğu kendisinin değil, birlikte kaldığı anneanne ve teyzesinin darp ettiğini öne sürdü. Taksi şoförü olan Y.C.Ü, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.