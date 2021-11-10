Açık cezaevi izinleri 30 Kasım 2021'de sona mı erecek? Resmi Gazete kararı ile açık cezaevi covid izni uzatıldı mı? Son dakika açıklandı!

Mahkum ve mahkum yakınları tarafından kasım ayının ilk haftalarında açık cezaevi izinleri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. 30 Kasım'da sona erecek açık cezaevi izinlerinin yine uzatılıp uzatılmayacağı merak mevzusu oldu. Bu yüzden gözler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete kararı ile açık cezaevi izinleri kasımda sona eriyor mu 2021? İşte detaylar!