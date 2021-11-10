Açık cezaevi izinleri 30 Kasım 2021'de sona mı erecek? Resmi Gazete kararı ile açık cezaevi covid izni uzatıldı mı? Son dakika açıklandı!

Mahkum ve mahkum yakınları tarafından kasım ayının ilk haftalarında açık cezaevi izinleri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. 30 Kasım'da sona erecek açık cezaevi izinlerinin yine uzatılıp uzatılmayacağı merak mevzusu oldu. Bu yüzden gözler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete kararı ile açık cezaevi izinleri kasımda sona eriyor mu 2021? İşte detaylar!
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Başkan Erdoğan önderliğinde hafta başında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, ilk olarak 15 Nisan'da "izinli" olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor.
DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.