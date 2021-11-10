TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şentop mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyet'in bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde saygı ve şükrânla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak, onun milletimizle birlikte yedi düvele karşı verdiği mücadeledeki liderliğini örnek alarak ülkemizin milli menfaatlerini daima önde tutmak; tam bağımsızlık, onurlu bir gelecek, bilimsel ilerleme ve kalkınma mirasına sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.



'TAM BAĞIMSIZLIK İDEAİLİNİ ŞAHSINDA SOMUT HALE GETİRMİŞTİR'

Şentop, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Atatürk milletimizin tam bağımsızlık idealini şahsında somut hale getirmiş bir liderdir. O ve yol arkadaşları sonraki kuşaklara sadece bir vatan emanet etmekle kalmamış, uğruna can verme kararlılığına sahip olduğumuz milli bir ülkü ve milli bir irade bırakmışlardır. Bütün dünya karmaşa içinde çalkalanırken bugün, ülkemiz barış ve huzur içerisinde geleceğe doğru yürüyorsa, bu durum, onun liderliğinde Milli Mücadele kahramanlarının önümüze koyduğu hedef, vizyon ve bizlerin bu uğurda kararlı mücadelesiyle mümkün olmaktadır. Herkes şunu iyi bilmelidir ki, milletimiz, tam bağımsız ve yeniden büyük Türkiye ideali yolunda ebediyete kadar azim ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 83'üncü yıldönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhu şâd olsun."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN