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    • 10.11.2021 07:56
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    10 Kasım şiirleri kısa, uzun 2021! 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü şiirleri resimli, resimsiz!

    Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü, saygı ve minnetle anılırken 10 Kasım şiirleri kısa, uzun 2021 araştırmaları da hız kazandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83 yılında da önceki senelerde olduğu gibi törenler düzenlenecek, bayraklar yarıya inecek, saat 09:05’te bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Sosyal medya hesaplarından bugününe özel paylaşım yapmak isteyenler 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü şiirleri resimli, resimsiz araştırmalarını yoğun bir şekilde yapmaya başladı. 10 Kasım şiirlerini haberimizden inceleyerek seçtiklerinizi paylaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    10 Kasım şiirleri kısa, uzun 2021!

    10 Kasım şiirleri kısa, uzun 2021! 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri resimli, resimsiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenlerine katılamayanlar sosyal medya hesaplarından 10 Kasım'a özel şiirleri paylaşmak ve Cumhuriyet'imizin kuruyucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisini göstermek istiyor. Uzun ve kısa seçeneklerle en anlamlı 10 Kasım şiirlerini haberimizde bulabilirsiniz.

    DUYGUSAL VE ANLAMLI 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ ŞİİRLERİ

    Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

    Kalbimde büyük sevgin.

    Adın düşmez dilimden

    İzinden yürüyorum,

    "Türk'üm, doğruyum'' derken

    Sen büyük Türk, Atatürk!

    Aydınlık bir ufuksun

    Küçücük yüreğime,

    Sığmayan gururumsun.

    BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL

    Bir Tutkudur Mustafa Kemal;
    Nice sevdalara değişilmeyen
    Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,
    Bir baştır, vazgeçilmeyen...
    Bir Türküdür Mustafa Kemal;
    Suskun ağızlarda söyleşir, durur.
    Çaltıburnu'nda gözetir denizi.
    Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...
    Bir İnançtır Mustafa Kemal;
    Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.
    Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.
    Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...
    Bir Anlamdır Mustafa Kemal;
    Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.
    Özgürlük diyor, al atının üstünde,
    Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...
    Bir Bayraktır Mustafa Kemal;
    Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.
    Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,
    Işık tutan, güç veren, yol bulan...
    Y.Doğan ERGENELİ

        10 Kasım Türküsü Şiiri (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

        Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

        Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

        Ulusun egemen olduğunu

        Özgür olduğunu

        Haykıracağım haykıracağım işte,

        Senin sustuğunca!

        Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

        Ana baba oğul kız,

        Dere tepe bucak köy,

        Yeryüzü yaşamalarımla değil

        Oralarda, Senin gittigince!

        Atatürk, taşıyacağım

        Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

        Senin taşıdığını;

        Yurdun gök ülküsü

        Dalgalanırken,

        Senin bayrağını yücelteceğim.

        Senin çıktığınca.

        10 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

        Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.
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        Haberler Güncel 10 Kasım şiirleri kısa, uzun 2021! 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü şiirleri resimli, resimsiz!
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