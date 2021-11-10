Son dakika: Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazından çıkarılan yaralıların durumu nasıl?

Baruş, "Yaralılarımızın hayati tehlikeleri yok. Böyle elim bir kazadan gerçekten can kaybı vermeden kurtulmuş olmamız, bizim için çok sevindirici, şükrediyoruz. Bu binanın enkazı da en kısa zamanda inşallah kaldırılacak.

Burası da normal trafiğe açık hale gelecek ve bir kısmı trafiğe kapatıldı enkaz çalışmaları nedeniyle. Buradan kurtulan vatandaşlarımıza, yaralılarımıza geçmiş olsun diyorum, tüm Malatya'mıza geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.