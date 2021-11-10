DJ Gezgin hangi radyoda? DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Müge Anlı'da şoke eden detaylar...

Özellikle ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i yakından takip eden izleyiciler DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? DJ Gezgin hangi radyoda? Sorularına yanıt aramaya başladı. Herkesi sarsan olay ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve programda tüm detaylarıyla işleniyor. Müge Anlı'da işlenen Tüm Türkiye'yi şoke eden ve detaylar geldikçe de tüyleri ürperten DJ Gezgin Mehmet Karahan olayındaki son gelişmeler merak konusu oldu, katilin kim olduğu, yakalanıp yaklanmadığı merak edildi. İşte tüm ayrıntılar…
MÜGE ANLI DJ GEZGİN MEHMET KARAHAN OLAYI NEDİR?
Dj Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan'dan uzun süre haber alınamıyordu. Abla Fatma Karadağ söz konusu olay sonucunda kardeşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.
Karahan'ın öldürüldüğü düşünülen bölgede bir kafatası bulunması olayları daha da derinleştirdi. Yapılacak araştırma sonrası kafatasının Mehmet Karahan'a ait olup olmadığı ortaya çıkacak.
Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce kayıplara karıştı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Karahan için kardeşi 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuruda bulundu.