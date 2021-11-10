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    • Güncel
    • 11.11.2021 07:36
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    • 11.11.2021 07:38
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    2016'da Siirt polis lojmanlarına roketle saldıran terörist cezaevine gönderildi!

    Son dakika... 2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı. Teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş.E., buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    AJANSLAR
    Roketatarlı saldırının faili cezaevine gönderildi!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F.Ş.E. isimli terörist TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı.

    2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarina yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş.E., buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    NE OLMUŞTU?

    F.Ş.E. adlı teröristin attığı roketatar polis lojmanında kullanılmayan ve boş olan bir binanın balkonuna isabet etmişti. Yaralananın olmadığı saldırıda binada küçük çaplı yangın çıkmıştı.

    Siirt'teki polis lojmanlarina yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor. Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.
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