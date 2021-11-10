Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: COP22 Antalya'da düzenlenecek

Türkiye'nin Akdeniz Havzasında iklim değişikliğinden ciddi anlamda etkilenen ülkeler arasında olduğuna dikkat çeken Kurum, "1970'lerde ülkemizdeki ortalama hava sıcaklığı 13,1 iken, şu an 15 derecenin biraz üzerine çıkmış bulunuyor. Son 3 yılımıza baktığımızda aşırı hava olayları, sıcaklık artışları, seller, heyelanlar, hortumlar, ülkemizde yaşanan afetlerin sayısı ve sıklığı giderek artmaktadır. Bu çerçevede mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. İklim değişikliğinin sadece bir çevre meselesi olmadığını, aynı zamanda bir kalkınma ve güvenlik meselesi olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Bu konuya da her zaman siyaset üstü bir anlayışla bakıyoruz ve bakmaya devam edeceğiz." dedi.