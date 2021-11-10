Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: COP22 Antalya'da düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Kurum, İskoç Etkinlik kampüsünde ilk olarak, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi İcra Direktörü İbrahim Thiaw ile bir araya geldi.
Kurum daha sonra Brezilya Çevre Bakanı Joaquim Leite, Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Sheikh Faleh bin Naser, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Anne Marie Trevelyan, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth, AB Komisyonunun çevre ve iklim değişimi konularından sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile ikili görüşme yaptı.
Görüşmelerde, iklim değişikliğiyle mücadelede ve çevre alanlarında iş birliği çalışmaları ele alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Glasgow'da 2 hafta boyunca devam eden müzakerelerde, tarafların iklim değişikliği ile mücadelede iş birliği konularını müzakere ettiğini vurgulayarak, "Biz de Türkiye olarak müzakere süreçlerine önemli katkılar sağladık. 40'ın üzerinde yan etkinlik gerçekleştirdik. Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını katılımcılarla paylaştık." dedi.