10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2021! 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi, öğrenci giriş ücreti kaç TL?

DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET SAATLERİ KAÇ?

Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzeler 09:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müze gişelerinden 09:00 – 17:00 saatleri arasında bilet alınabilir.

Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzelere son giriş saati 17:00'dır.

Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzelerden son çıkış saati 18:00'dır.