10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2021! 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi, öğrenci giriş ücreti kaç TL?

10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliklerine katılmak isteyenler Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri hakkında araştırma yapıyor. Bugün tüm Türkiye'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk özlem ve sevgiyle anılıyor. Atatürk'ün hayatını kaybettiği yer olan Dolmabahçe'nin ziyaret saatleri ise 10 Kasım'da en çok merak edilen konu oldu. Peki, 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri kaç? 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı girişi ücretsiz mi? İşte merak edilenler!
DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET SAATLERİ KAÇ?
Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzeler 09:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müze gişelerinden 09:00 – 17:00 saatleri arasında bilet alınabilir.
Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzelere son giriş saati 17:00'dır.
Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzelerden son çıkış saati 18:00'dır.
DOLMABAHÇE SARAYI 10 KASIM ÇARŞAMBA AÇIK MI?
Topkapı Sarayı salı, Dolmabahçe, Beylerbeyi Sarayı, kasırlar, köşkler ve Resim Müzesi ile Beykoz Cam ve Billur Müzesi pazartesi günü ziyarete kapalıdır.
10 Kasım 2021 Çarşamba günü Dolmabahçe Sarayı ziyarete açık olacak.