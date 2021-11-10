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    • 10.11.2021 09:34
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    10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2021! 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi, öğrenci giriş ücreti kaç TL?

    10 Kasım 1938 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldı. Her 10 Kasım geldiğinde tüm Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve saygıyla anıyor. Atatürk'ün yaşamının bir bölümünün geçtiği Dolmabahçe Sarayı'nda anılar bir kez daha yaşatılacak. Bu kapsamda Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri kaç? 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı girişi ücretsiz mi? Dolmabahçe Sarayı nerede, nasıl gidilir? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2021! 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi, öğrenci giriş ücreti kaç TL?

    10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliklerine katılmak isteyenler Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri hakkında araştırma yapıyor. Bugün tüm Türkiye'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk özlem ve sevgiyle anılıyor. Atatürk'ün hayatını kaybettiği yer olan Dolmabahçe'nin ziyaret saatleri ise 10 Kasım'da en çok merak edilen konu oldu. Peki, 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri kaç? 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı girişi ücretsiz mi? İşte merak edilenler!

    DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET SAATLERİ KAÇ?

    Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzeler 09:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

    Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müze gişelerinden 09:00 – 17:00 saatleri arasında bilet alınabilir.

    Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzelere son giriş saati 17:00'dır.

    Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzelerden son çıkış saati 18:00'dır.

    DOLMABAHÇE SARAYI 10 KASIM ÇARŞAMBA AÇIK MI?

    Topkapı Sarayı salı, Dolmabahçe, Beylerbeyi Sarayı, kasırlar, köşkler ve Resim Müzesi ile Beykoz Cam ve Billur Müzesi pazartesi günü ziyarete kapalıdır.

    10 Kasım 2021 Çarşamba günü Dolmabahçe Sarayı ziyarete açık olacak.

        10 KASIM'DA DOLMABAHÇE ÜCRETLİ Mİ?

        Her yıl 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Merasimi aktifliklerine katılan tüm ziyaretçiler için saray fiyatsızdır.

        Ulusal Saraylar Yönetimine ilişkin 0212 236 90 00 nolu numaradan detaylı bilgi alabilirsiniz.

        Dolmabahçe Sarayı giriş fiyatı;

        Selamlık Tam bilet 50 TL
        Harem Tam bilet 40 TL
        Selamlık + Harem 80 TL
        Müze Kart Dolmabahçe Sarayı'nın yalnız Harem bölümünde geçerli
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        Haberler Güncel 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2021! 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi, öğrenci giriş ücreti kaç TL?
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