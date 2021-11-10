Başkan Erdoğan’dan saat 09.05’te ’Atatürk’ paylaşımı

Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.







Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te mesajı yayımlayan Erdoğan, "İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında tazimle, rahmetle yad ediyorum" dedi.

''Türkiye'yi dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz''

Öte yandan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, zatıalinizi vefatınızın 83. seneidevriyesinde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi, müstevlilerin emellerine dahil olan bedhahlara rağmen büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, sanayi başta olmak üzere her alanda elde ettiğimiz tarihi başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun."