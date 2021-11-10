Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.11.2021 09:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2021 09:39
    ABONE OL

    Anıtkabir ziyaret saatleri 2021! 10 Kasım Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir saat kaçta kapanıyor?

    Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tam 83. yıl önce hayata veda etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. senesinde Türk milleti tarafından anılacak. Milletimiz için son derece önemli olan bugünde Anıtkabir ziyaret saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 10 Kasım Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir saat kaçta kapanıyor? İşte 2021 Anıtkabir ziyaret saatleri

    2021 Anıtkabir ziyaret saatleri!

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bugün vefatının 83. yılında anılıyor. Türk milletini derinden üzen bu günde Atatürk'ü anma törenleri yapılıyor. Bu kapsamda Anıtkabir ziyaret saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 10 Kasım Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir saat kaçta kapanıyor? İşte Anıtkabir ziyaret saatleri bilgisi...

    ANITKABİR'İN ZİYARETE AÇIK OLDUĞU SAATLER

    01 Şubat - 14 Mayıs 09:00 16:30

    15 Mayıs - 31 Ekim 09:00 17:00

    01 Kasım - 31 Ocak 09:00 16:00

    Anıtkabir Yukarıda Belirtilen Saatler Arasında Her gün Ziyarete Açıktır.

    İşte Anıtkabir hakkında bilgiler;

    Anıtkabir, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını içeren komplekstir. Emin Onat ile Orhan Arda'nın tasarımı olan yapı kompleksinin 1944'te başlanan inşası 1953'te tamamlanmıştır. Kompleks, anıt mezar binası başta olmak üzere çeşitli yapı ve anıtların yanı sıra Barış Parkı olarak adlandırılan ağaçlık alandan oluşmaktadır.

    Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki ölümünün ardından naaşının, Ankara'da bir anıt mezar inşa edilene kadar Ankara Etnografya Müzesi'nde kalacağı açıklandı. Anıt mezarın inşa edileceği yeri belirlemesi amacıyla hükümet tarafından bir komisyon kuruldu. Hazırlanan rapor doğrultusunda, 17 Ocak 1939'daki Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu toplantısında yapının Rasattepe'ye inşa edilmesine karar verildi.

        Bu kararın ardından ilgili arazide kamulaştırma çalışmaları başlatılırken yapının tasarımının belirlenmesi amacıyla 1 Mart 1941'de uluslararası bir proje yarışması açıldı. 2 Mart 1942'de sona eren yarışma sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emin Onat ve Orhan Arda'nın projesinin birtakım değişikliklerle uygulanmasına karar verildi ve 9 Ekim 1944'te gerçekleştirilen temel atma töreniyle inşasına başlandı.

        Dört kısım hâlinde gerçekleştirilen inşaat, yaşanan birtakım sorunlar ve aksaklıklar nedeniyle planlanandan geç olarak Ekim 1953'te tamamlanırken, inşaat devam ederken dahi projede değişiklikler yapılmıştı. 10 Kasım 1953'te gerçekleştirilen bir törenle, Atatürk'ün naaşı buraya nakledildi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Kenan Evren, "Anıtkabir'in Atatürk için yapıldığını, Anıtkabir'in mezarlık olmaması gerektiğini" düşünerek Devlet Mezarlığı Kanunu'nu çıkardı.

        1973'ten beri İsmet İnönü'nün kabrinin de yer aldığı Anıtkabir'e, 1966'da defnedilen Cemal Gürsel ile 1960-1963 yılları arasında defnedilen on bir kişinin naaşları 1988'de Anıtkabir'den kaldırıldı. İnönü'nün kabri tek istisna olarak Anıtkabir'de bırakıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        10 Kasım 1938 gazete manşetleri!
        Haberler Güncel Anıtkabir ziyaret saatleri 2021! 10 Kasım Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir saat kaçta kapanıyor?
            SON DAKİKA