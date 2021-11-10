Anıtkabir ziyaret saatleri 2021! 10 Kasım Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir saat kaçta kapanıyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bugün vefatının 83. yılında anılıyor. Türk milletini derinden üzen bu günde Atatürk'ü anma törenleri yapılıyor. Bu kapsamda Anıtkabir ziyaret saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 10 Kasım Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir saat kaçta kapanıyor? İşte Anıtkabir ziyaret saatleri bilgisi...
ANITKABİR'İN ZİYARETE AÇIK OLDUĞU SAATLER
01 Şubat - 14 Mayıs 09:00 16:30
15 Mayıs - 31 Ekim 09:00 17:00
01 Kasım - 31 Ocak 09:00 16:00
Anıtkabir Yukarıda Belirtilen Saatler Arasında Her gün Ziyarete Açıktır.
İşte Anıtkabir hakkında bilgiler;
Anıtkabir, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını içeren komplekstir. Emin Onat ile Orhan Arda'nın tasarımı olan yapı kompleksinin 1944'te başlanan inşası 1953'te tamamlanmıştır. Kompleks, anıt mezar binası başta olmak üzere çeşitli yapı ve anıtların yanı sıra Barış Parkı olarak adlandırılan ağaçlık alandan oluşmaktadır.
Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki ölümünün ardından naaşının, Ankara'da bir anıt mezar inşa edilene kadar Ankara Etnografya Müzesi'nde kalacağı açıklandı. Anıt mezarın inşa edileceği yeri belirlemesi amacıyla hükümet tarafından bir komisyon kuruldu. Hazırlanan rapor doğrultusunda, 17 Ocak 1939'daki Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu toplantısında yapının Rasattepe'ye inşa edilmesine karar verildi.