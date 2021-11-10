Anıtkabir ziyaret saatleri 2021! 10 Kasım Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir saat kaçta kapanıyor?

Dört kısım hâlinde gerçekleştirilen inşaat, yaşanan birtakım sorunlar ve aksaklıklar nedeniyle planlanandan geç olarak Ekim 1953'te tamamlanırken, inşaat devam ederken dahi projede değişiklikler yapılmıştı. 10 Kasım 1953'te gerçekleştirilen bir törenle, Atatürk'ün naaşı buraya nakledildi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Kenan Evren, "Anıtkabir'in Atatürk için yapıldığını, Anıtkabir'in mezarlık olmaması gerektiğini" düşünerek Devlet Mezarlığı Kanunu'nu çıkardı.

1973'ten beri İsmet İnönü'nün kabrinin de yer aldığı Anıtkabir'e, 1966'da defnedilen Cemal Gürsel ile 1960-1963 yılları arasında defnedilen on bir kişinin naaşları 1988'de Anıtkabir'den kaldırıldı. İnönü'nün kabri tek istisna olarak Anıtkabir'de bırakıldı.