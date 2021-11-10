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    • 10.11.2021 10:23
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    Bu sene Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yıl dönümü 2021? Atatürk kaç yaşında vefat etti?

    10 Kasım 2021 Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yıl dönümü? Atatürk kaç yaşında vefat etti? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 10 Kasım 1938 yılında Atatürk aramızdan ayrıldı. Bugün tüm yurtta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk saygı ve özlemle anılıyor. 10 Kasım günü merak edilen konular arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği tarih yer alıyor. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bu sene Atatürk’ün ölümünün kaçıncı yıl dönümü 2021? Atatürk kaç yaşında vefat etti?

    10 Kasım'da her sene vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyorlar. Yurt genelinde törenler düzenleniyor, okullarda etkinlikler yapılıyor. Peki, 10 Kasım 2021 Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yıl dönümü? İşte merak edilenler!

    ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

    Bu yıl Atatürk'ün vefatının 83'nci yıl dönümü. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftasında her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anılıyor.

    Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalin dolayısıyla, saat 09.05'te her yıl sirenler çalıyor ve vatandaşlar saygı duruşuna geçiyor.

    10 KASIM ANLAMI VE ÖNEMİ

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

        Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk'ün ölümü halkı da derin yasa boğdu. Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi.

        1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.
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        Türkiye Ata’sını anıyor! Saat 9’u 5 geçe hayat durdu!
        Haberler Güncel Bu sene Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yıl dönümü 2021? Atatürk kaç yaşında vefat etti?
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