Bu sene Atatürk’ün ölümünün kaçıncı yıl dönümü 2021? Atatürk kaç yaşında vefat etti?

10 Kasım'da her sene vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyorlar. Yurt genelinde törenler düzenleniyor, okullarda etkinlikler yapılıyor. Peki, 10 Kasım 2021 Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yıl dönümü? İşte merak edilenler!
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?
Bu yıl Atatürk'ün vefatının 83'nci yıl dönümü. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftasında her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anılıyor.
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalin dolayısıyla, saat 09.05'te her yıl sirenler çalıyor ve vatandaşlar saygı duruşuna geçiyor.
10 KASIM ANLAMI VE ÖNEMİ
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.