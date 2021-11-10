Bu sene Atatürk’ün ölümünün kaçıncı yıl dönümü 2021? Atatürk kaç yaşında vefat etti?

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk'ün ölümü halkı da derin yasa boğdu. Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi.