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    İstiklal Marşı bestecisi kimdir? İstiklal Marşı hangi tarihte kabul edilmiştir? İstiklal Marşı 10 kıta sözleri!

    Gündemde yoğun bir şekilde İstiklal Marşı bestecisi kimdir? İstiklal Marşı hangi tarihte kabul edilmiştir? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümü yapılan törenlerle saygı ve sevgiyle anılıyor. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü'nde saat 09:05’te bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından milli marşımız olan İstiklar Marşı okundu. Okullarda düzenlenen törenlerde okuyacak olan öğrenciler de İstiklal Marşı 10 kıta sözleri araştırmalarını hızlandırdı. İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    İstiklal Marşı bestecisi kimdir?

    İstiklal Marşı bestecisi kimdir? İstiklal Marşı hangi tarihte kabul edilmiştir? İstiklal Marşı 10 kıta sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde en merak edilen konular arasında yer aldı ve İstiklal Marşı'nın tarihçesiyle ilgili bilgiler araştırma konusu oldu. İstiklal Marşı'nın ne zaman bestelendiği ve tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    İSTİKLAL MARŞI BESTECİSİ KİMDİR?

    İstiklal Marşı'nın, güftesi, Anadolu'da Millî Mücadele'nin devam ettiği esnada Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmıştır. Bağımsızlığımızın ve mücadelemizin sembolü olan şiir, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edildi. Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya toplam 24 besteci katıldı.

    İlk önce 1924 yılında Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etti. 1930 yılına kadar bu beste çalınsa da 1930'da değiştirilerek, dönemin Cumhurbaşkanlığı aynı zamanda Senfoni Orkestrası Şefi olan Osman Zeki Üngör'ün 1922'de bestelediği bugünkü şiir yürürlüğe kondu ve marş olarak okunmaya başlandı.

    İSTİKLAL MARŞI HANGİ TARİHTE KABUL EDİLDİ?

    İlk elemeleri geçen yedi şiir, 12 Mart 1921'de Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı Meclis oturumunda tartışmaya açıldı. Ve Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı kabul edildi.

    Maarif Vekaleti, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlarında, İstiklâl Harbi'nin millî bir ruh içerisinde kazanılması imkânını sağlamak amacıyla 1921'de bir güfte yarışması düzenledi. Yarışmaya eser gönderenler arasında Kâzım Karabekir, Hüseyin Suat Yalçın, İsak Ferrara, Muhittin Baha Pars ve Kemalettin Kamu gibi tanınmış isimler de vardı ve toplamda 724 şiir katıldı. Mehmet Âkif'in "Milletin başarılarının para ile övülemeyeceğini" düşündüğü için yarışmaya katılmak istemediği bilinir.

        Son şiir gönderme tarihi olan 23 Aralık 1920'den sonra Eğitim Bakanlığı güfteleri incelemiş ancak beklenen esere rastlanmamıştır. Mehmet Akif, Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey'in kendisine yazdığı 5 Şubat 1921 tarihli davet mektubundan sonra fikrini değiştirerek Ankara'daki Taceddin Dergâhı'ndaki odasında, Türk ordusuna hitap ettiği şiiri kaleme aldı ve Bakanlığa teslim etti. Şiirde şair; Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirmiştir. Hamdullah Suphi Bey, Âkif'in şiirinin önce cephede asker arasında okunmasına karar verdi. Batı Cephesi Komutanlığına gönderilen şiir, askerin beğenisini kazandı. İstiklâl Marşı, 17 Şubat 1921 tarihinde Hâkimiyet-i Milliye ve Sebilürreşad gazetelerinde yayımlandı, on iki gün sonra ise Konya'da Öğüt gazetesinde yer aldı.

        Ön elemeyi geçen yedi şiir, 12 Mart 1921'de Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı Meclis oturumunda tartışmaya açıldı. Mehmet Âkif'in şiiri, Meclis kürsüsünde Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu. Bazı mebusların itirazlarına rağmen Mehmet Akif'in şiiri coşkulu alkışlarla kabul edildi. Mehmet Âkif, kazandığı beş yüz liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklarına iş öğreterek yoksulluklarına son vermek için kurulan Darülmesaiye bağışladı. Şair ayrıca, İstiklâl Marşı'nın Türk milletinin eseri olduğunu beyan etmiş ve İstiklâl Marşı'nın güftesini, şiirlerini topladığı Safahat'a dahil etmemiştir.

        Ülke savaş içerisinde olduğu için Âkif'in şiirinin bestelenmesi iki sene ertelendi, 1923'ün 12 Şubat'ında İstanbul Maarif Müdürlüğüne beste yarışması açma görevi verildi.

        Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katıldı. Edirne'de Ahmet Yekta Bey'in, İzmir'de İsmail Zühtü Bey'in, Ankara'da Osman Zeki Bey'in, İstanbul'da Ali Rıfat Bey ve Zati Bey'in besteleri okunuyordu. 1924 yılında Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir. Bu beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930'da değiştirilerek dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konmuş, toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan marşın armonilemesini Edgar Manas, bando düzenlemesini de İhsan Servet Künçer yapmıştır. 2013 yılında marşın bestesine okunma zorluğunu gidermek amacıyla çeşitli teknik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

        İSTİKLAL MARŞI 10 KITA SÖZLERİ

        -Kahraman OrdumuzaKorkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
        Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
        O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
        O benimdir, o benim milletimindir ancak.
        Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
        Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
        Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
        Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.
        Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
        Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
        Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
        Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
        Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
        Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
        Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
        "Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
        Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
        Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
        Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın…
        Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.
        Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
        Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
        Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
        Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.
        Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
        Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
        Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
        Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.
        Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
        Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
        Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli
        O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
        Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
        Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım;
        O zaman yükselerek Arş'a değer, belki başım.
        Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
        Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
        Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
        Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
        Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
        MEHMET AKİF ERSOY
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        Haberler Güncel İstiklal Marşı bestecisi kimdir? İstiklal Marşı hangi tarihte kabul edilmiştir? İstiklal Marşı 10 kıta sözleri!
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