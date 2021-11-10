İstiklal Marşı bestecisi kimdir? İstiklal Marşı hangi tarihte kabul edilmiştir? İstiklal Marşı 10 kıta sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde en merak edilen konular arasında yer aldı ve İstiklal Marşı'nın tarihçesiyle ilgili bilgiler araştırma konusu oldu. İstiklal Marşı'nın ne zaman bestelendiği ve tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
İSTİKLAL MARŞI BESTECİSİ KİMDİR?
İstiklal Marşı'nın, güftesi, Anadolu'da Millî Mücadele'nin devam ettiği esnada Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmıştır. Bağımsızlığımızın ve mücadelemizin sembolü olan şiir, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edildi. Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya toplam 24 besteci katıldı.
İlk önce 1924 yılında Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etti. 1930 yılına kadar bu beste çalınsa da 1930'da değiştirilerek, dönemin Cumhurbaşkanlığı aynı zamanda Senfoni Orkestrası Şefi olan Osman Zeki Üngör'ün 1922'de bestelediği bugünkü şiir yürürlüğe kondu ve marş olarak okunmaya başlandı.
İSTİKLAL MARŞI HANGİ TARİHTE KABUL EDİLDİ?
İlk elemeleri geçen yedi şiir, 12 Mart 1921'de Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı Meclis oturumunda tartışmaya açıldı. Ve Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı kabul edildi.
Maarif Vekaleti, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlarında, İstiklâl Harbi'nin millî bir ruh içerisinde kazanılması imkânını sağlamak amacıyla 1921'de bir güfte yarışması düzenledi. Yarışmaya eser gönderenler arasında Kâzım Karabekir, Hüseyin Suat Yalçın, İsak Ferrara, Muhittin Baha Pars ve Kemalettin Kamu gibi tanınmış isimler de vardı ve toplamda 724 şiir katıldı. Mehmet Âkif'in "Milletin başarılarının para ile övülemeyeceğini" düşündüğü için yarışmaya katılmak istemediği bilinir.