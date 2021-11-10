Nikah günü tarihi nasıl alınır 2021? Nikah tarihi kaç ay önceden alınır? Başvuru ücreti ne kadar, gerekli evraklar neler?

Evlenmek isteyen binlerce çift Nikah günü tarihi nasıl alınır 2021? Nereye başvurulması gerekiyor? sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sevdiği kişi ile hayatını birleştirmek ve aile kurmak isteyenlerin belirli bir tarihten önce ilgi yerlere giderek başvuru yapması gerekiyor ve gerekli evrakları da ulaştırması bu konuda büyük önem taşıyor. Bu sürecin nasıl ilerlediği merak edilenler arasında yer alıyor. Peki Nikah tarihi kaç ay önceden alınır? İşte konuya dair tüm detaylar…
NİKÂH TARİHİ NASIL ALINIR?
Evlenmeye karar veren ve nikâh günü almak isteyen çiftler öncelikle ikamet ettiği belediyeye başvuru yapması gerekir. Yapılan başvuruda belediye yetkilileri alınan evlilik talebi üzerine gerekli evrakları bir kart halinde yazarak talep edecektir.
Bu evraklar toplanıp belediyeye getirildikten sonra ise resmi olarak nikâh tarihi alma işlemi gerçekleşmiş olacak. Belediye müsait günler arasında size seçenekler sunacak ve seçiminize göre nikâh gününü almış olacaksınız.
Nikâh tarihi için ilk müracaatı erkek ya da kadın tek başına giderek de yapabilmektedir.
NİKÂH İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı
Aile Hekiminden Onaylı Evlilik İşlemleri İçin Sağlık Raporu. (ASM Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği, İlçe Sağlık Müdürlükleri.) alınabilir.
5'er adet ön cepheden çekilmiş VESİKALIK fotoğraf. (Biyometrik fotoğraf geçerli değildir.)