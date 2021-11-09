Bugün okullar tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü açık olan yerler! Noter, belediye, PTT, kargo, banka, eczane, hastane...

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yarın okulların ve iş yerlerinin kapalı olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar 10 Kasım'da açık ve kapalı olan kurumları araştırıyor. Özellikle bankada, noterde, kargoda, PTT'de, eczane ve hastanelerde işi olanlar konuya ilişkin bilgileri öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki 10 Kasım'da noter, kaymakamlık ve belediyeler, PTT, kargo, banka, eczane, hastaneler açık mı, kapalı mı? Yarın okullar tatil mi son dakika? İşte cevapları...