Bugün okullar tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü açık olan yerler! Noter, belediye, PTT, kargo, banka, eczane, hastane...

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yarın okulların ve iş yerlerinin kapalı olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar 10 Kasım'da açık ve kapalı olan kurumları araştırıyor. Özellikle bankada, noterde, kargoda, PTT'de, eczane ve hastanelerde işi olanlar konuya ilişkin bilgileri öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki 10 Kasım'da noter, kaymakamlık ve belediyeler, PTT, kargo, banka, eczane, hastaneler açık mı, kapalı mı? Yarın okullar tatil mi son dakika? İşte cevapları...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle okullarda yüz yüze eğitim devam edecektir. Öğrenciler 10 Kasım Çarşamba günü tam gün eğitim görecek.
10 KASIM'DA AÇIK OLAN YERLER!
10 Kasım resmi tatil olmamasından ötürü devlet daireleri, resmi kurumlar açık olacaktır. Bankalar, kargo şubeleri, eczane ve hastaneler, kaymakamlık ve belediyeler, noterler 10 Kasım'da normal çalışma düzeninde devam edecek.