İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Araç hurdaya döndü! Otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı





Sürücü Çelenk, hurdaya dönen otomobilden kendi imkanları ile çıkarken, yan koltukta oturan Özbekistan uyruklu Dilrabo Rasulova ise araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.