İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Araç hurdaya döndü! Otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Kaza dün saat 18.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Garipçe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
TEKRAR BARİYERLERE VURARAK DURDU
İddiaya göre, sürücü Emre Çelenk'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 77 AAH 857 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra tekrar bariyerlere vurarak durdu.
Sürücü Çelenk, hurdaya dönen otomobilden kendi imkanları ile çıkarken, yan koltukta oturan Özbekistan uyruklu Dilrabo Rasulova ise araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.