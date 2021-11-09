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    • 09.11.2021 15:28
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    SON DAKİKA: Kocaeli'de öğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

    Son dakika haberi! Kocaeli Gebze'de meydana gelen trafik kazasında, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan öğrenci servisi, refüjden dereye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 20 öğrenci yaralandı.

    AJANSLAR
    Kocaeli’de öğrenci servisi kaza yaptı!

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 lise öğrencisi yaralandı.

    Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü, bağlantı köprüsünden dere yatağına devrildi.

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    Kazada ilk belirlemelere göre 20 öğrenci yaralandı.

    Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, öğrenci servisinin bağlantı köprüsünden aşağıya devrildiğini belirterek, çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiğini bildirdi.
        Tarihin önündeki engeller kalkıyor
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Kocaeli'de öğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
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