Kanser hastası Bosnalı küçük Ivana, Türkiye'de şifa buldu

Saraybosnalı öğretmen Jelenko Bjelogriç ile doktor Ninoslova Bjelogriç tüp bebek yöntemine başvurdu. Bir kız çocukları oldu. Ancak Ivana Bjelogriç'e henüz 4 yaşındayken böbrek kanseri teşhisi kondu. Küçük kız Fransa da dahil Avrupa'nın pek çok ülkesinde tedavi gördü ama sonuçlar olumsuzdu. Aile bunun üzerine Türkiye'ye koştu. Küçük kız, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr Mustafa Okumuş ve Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Dr Hakan Sarbay'ın uyguladığı tedaviyle şifa buldu. Anne Ninoslova ile öğretmen baba Jelenko Bjelogriç "Amerika ve Avrupa'daki doktorların bile umut vermediği bebeğimiz, Türkiye'de sağlığına kavuştu. Mutluluğumuzu kelimelerle ifade edemiyoruz... Sadece gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.