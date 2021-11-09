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    • Güncel
    • 09.11.2021 12:50
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    • 09.11.2021 12:50
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    Manisa'da gece kulübünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    Manisa'nın Salihli ilçesindeki S.Ö. (44), çalıştığı gece kulübünde kavga ettiği müşterilerden Süleyman Çapa’yı (37) bıçaklayarak öldürdü, A.G.’yi (38) ise ağır yaraladı.

    Gece kulübünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    Olay, saat 03.00 sıralarında Sart Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübü çalışanı S.Ö. (44) ile müşterilerden Süleyman Çapa (37) ve A.G. (38) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında S.Ö., Çapa ve A.G.'yi bıçakladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Süleyman Çapa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. A.G. ise ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

    Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan S.Ö.'nün sürdüğü bildirildi.

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    Haberler Güncel Manisa'da gece kulübünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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