Metruk ev ne demek? Metruk nedir?

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Küçük ölçekli hasarlar dışında bir sorun gözükmediğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, CNN TÜRK canlı yayınında, "Depremde can ve mal kaybı yok çok şükür. İnsanlar ister istemez bir panik yaşadılar. Ekiplerimiz olay yerinde ciddi bir olumsuzluk yok. Deprem 10 saniye sürdü." dedi.

Meram'da 5.1'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depremin ardından şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.