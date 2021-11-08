Metruk ev ne demek? Metruk nedir?

METRUK EV NE DEMEK?
Metruk; terk edilmiş, bırakılmış, artık kullanılmayan demektir.
METRUK EV NE DEMEK?
Metruk; terk edilmiş, bırakılmış, artık kullanılmayan demektir.
"ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Küçük ölçekli hasarlar dışında bir sorun gözükmediğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, CNN TÜRK canlı yayınında, "Depremde can ve mal kaybı yok çok şükür. İnsanlar ister istemez bir panik yaşadılar. Ekiplerimiz olay yerinde ciddi bir olumsuzluk yok. Deprem 10 saniye sürdü." dedi.
Meram'da 5.1'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.
AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depremin ardından şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.