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    • 08.11.2021 22:14
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    • 08.11.2021 22:30
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    Metruk ev ne demek? Metruk nedir?

    Konya'nın Meram ilçesine 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem sonrası 3 metruk binada hasar meydana geldiğini bildirdi. Peki; Metruk nedir?

    Metruk ev ne demek?

    Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD yaptığı açıklamada, ''Deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir.'' açıklamasında bulundu. Peki; metruk nedir?

    METRUK EV NE DEMEK?

    Metruk; terk edilmiş, bırakılmış, artık kullanılmayan demektir.

    AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA!

    AFAD'dan aktarılan son bilgiye göre; Konya'da meydana gelen depremin derinliği 10.61 km olarak kaydedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.

        "ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

        BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

        Küçük ölçekli hasarlar dışında bir sorun gözükmediğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, CNN TÜRK canlı yayınında, "Depremde can ve mal kaybı yok çok şükür. İnsanlar ister istemez bir panik yaşadılar. Ekiplerimiz olay yerinde ciddi bir olumsuzluk yok. Deprem 10 saniye sürdü." dedi.

        Meram'da 5.1'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.

        AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depremin ardından şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.
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