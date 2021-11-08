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    • Güncel
    • 08.11.2021 08:12
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    • 08.11.2021 08:21
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    Meteoroloji pus ve sis için uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun (8 Kasım hava durumu, kar yağışı var mı?)

    Hava durumunu araştıran vatandaşların beklediği haber geldi. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Peki bugün kar yağışı var mı? Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar.

    Meteoroloji uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Batı kesimlerde güneyli yönlerden, ülkemizin doğusunda doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

    KIRKLARELİ °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ADANA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        SİVAS °C, 17°C

        Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            BOLU °C, 21°C

            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE °C, 25°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU °C, 22°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 22°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            ÇORUM °C, 16°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 20°C

            Parçalı ve az bulutlu

            TOKAT °C, 18°C

            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 18°C

            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 15°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 13°C

            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 20°C

            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 15°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 24°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 24°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 24°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 27°C

            Parçalı ve az bulutlu

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            Meteoroloji uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun
            Haberler Güncel Meteoroloji pus ve sis için uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun (8 Kasım hava durumu, kar yağışı var mı?)
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