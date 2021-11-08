ALES ne zaman 2021 düzenlenecek? ÖSYM ALES/3 hangi tarihte yapılacak? ALES sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

Binlerce kişi sabah saatlerinden bu yana ALES ne zaman 2021? ÖSYM ALES/3 hangi tarihte gerçekleşecek? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. 2021 yılı içerisinde 3 kez düzenlenen ve bu sonuncusu olan sınava katılacak olanlar ders çalışmaya devam ederken bir yandan da sınav tarihi yaklaşırken nerede gireceklerini merak ediyor. Peki ALES sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav giriş belgesini adayların erişimine açtı mı? Başvuruların Ekim ayında gerçekleştiği sınava kimler katılabiliyor?