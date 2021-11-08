İstanbul trafiğinde sis etkisi! Haftanın ilk günü trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.







Gece saatlerinden itibaren etki gösteren sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi.







Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.00 itibariyle yüzde 45 olarak ölçümlendi.





KARA YOLLARINDA DURUM

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde (Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Of-Çaykara yolunun 10-47. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 50-51. kilometrelerindeki (Divani mevkisi) bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ereğli bağlantı yolu 24-30. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Balıkesir-İvrindi yolunun 27-29. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akşehir-Yunak yolunun 43-50, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.