Konya’da deprem mi oldu son dakika? 8 Kasım Konya’da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe duyurdu!

Konya'nın Meram ilçesinde deprem meydana geldi. Saat 20.43'te yaşanan korkunç depremin 5,1 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
AFAD'dan yapılan açıklama şöyle;
''Geçmiş olsun Konya.
Meram'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.''
AFAD meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisini aldıklarını ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi ise Konya'da meydana gelen depremin 5.0 büyüklüğünde olduğunu kaydetti.