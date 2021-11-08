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    • 08.11.2021 21:20
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    Son dakika: Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte Merkez üssü Meram olan ve yerin 10.61 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntıya ilişkin tüm detaylar ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

    Konya’da deprem

    AFAD, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

    Sarsıntı yerin 10.61 km derinliğinde gerçekleşti.

    ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
    Deprem, Konya ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi.



    AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meram'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

    BAKAN KURUM:İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.



    İşte depreme dair tüm detaylar;


    Büyüklük : 5.1 (Mw)




        Yer : Meram (Konya)



        Tarih-Saat : 08.11.2021, 20:43:21 TSİ



        Enlem : 37.8625 N

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            Haberler Güncel Son dakika: Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler
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