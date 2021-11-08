Son dakika: Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler





AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meram'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

BAKAN KURUM:İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.