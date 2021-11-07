Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.11.2021 06:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2021 06:57
    ABONE OL

    Ara tatil ne zaman 2021? Okulların Kasım ayı ilk ara tatili hangi tarihte? Sömestr tarihi nedir? İşte MEB takvimi

    Tüm illerden milyonlarca öğrenci ve velisi Ara tatil ne zaman 2021? Okulların Kasım ayı ilk ara tatili hangi tarihte? Sorularına yanıt arıyor. Kasım ayına girilmesiyle birlikte heyecan daha da arttı ve koronavirüs salgınından dolayı uzun süre okullarındna ayrı kalan öğrenciler 6 Eylül itibariyle yüzyüze eğitime başladı. Yeniden online dersler işleneceğine dair iddialara Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den net yanıtlar geldi. Peki MEB takvimine göre Sömestr tarihi nedir? Okullar ne zaman kapanacak?

    takvim.com.tr
    Ara tatil ne zaman 2021?

    Ara tatil ne zaman 2021? Okulların Kasım ayı ilk ara tatili hangi tarihte? Sömestr tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021-2022 eğitimöğretim yılı MEB takvimine göre okulların tatil tarihleri belli oldu. Kasım ayı yaşanırken 2 aydır kesintisiz devam eden yüzyüze eğitimde ilk ara tatilin ne zaman ve kaç gün olacağı merak edildi. Online derse dönüleceği iddialarına ise MEB Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi.

    OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN 2021?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında ara tatil verilecek.

    ÖĞRETMENLERİN DURUMU...

    Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim." dedi.

    Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında mesleki gelişimleri için gerekli olan öğretmen seminerlerini EBA üzerinden gerçekleştirmişti. Bu yılda benzer şekilde öğretmen seminerleri internet üzerinden yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı henüz detaylı seminer programını duyurmadı.

        Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen seminerlerinde öğretmenlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak, öğrencilere verilen eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliğini arttırmak, derslerde işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler ile birlikte güncellenen programlar hakkında öğretmenlerin bilgi sahibi olması için öğretmen seminerleri düzenliyor.

        1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

        6 Eylül Pazartesi günü başlayan birinci dönem için eğitim 21 Ocak Cuma günü sonlanacak.

        2021-2022 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

        Birinci dönem sömestr tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

        İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

        ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

        Üniversitelerde final sınavlarının tamamlanmasının ardından ilk dönem sömestr tatili başlayacak. Tatil takvimi her üniversiteye göre farklılık gösterecek.

        ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

        Üniversitelerin kapanması ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmasa da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

        Kovid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret eden Koca, "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

        Koca sözlerini şöyle sürdürdü;

        ''Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

        Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum.''
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteoroloji uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun
        Haberler Güncel Ara tatil ne zaman 2021? Okulların Kasım ayı ilk ara tatili hangi tarihte? Sömestr tarihi nedir? İşte MEB takvimi…
            SON DAKİKA