Ara tatil ne zaman 2021? Okulların Kasım ayı ilk ara tatili hangi tarihte? Sömestr tarihi nedir? İşte MEB takvimi

Ara tatil ne zaman 2021? Okulların Kasım ayı ilk ara tatili hangi tarihte? Sömestr tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021-2022 eğitimöğretim yılı MEB takvimine göre okulların tatil tarihleri belli oldu. Kasım ayı yaşanırken 2 aydır kesintisiz devam eden yüzyüze eğitimde ilk ara tatilin ne zaman ve kaç gün olacağı merak edildi. Online derse dönüleceği iddialarına ise MEB Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi.
OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN 2021?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında ara tatil verilecek.
ÖĞRETMENLERİN DURUMU...
Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında mesleki gelişimleri için gerekli olan öğretmen seminerlerini EBA üzerinden gerçekleştirmişti. Bu yılda benzer şekilde öğretmen seminerleri internet üzerinden yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı henüz detaylı seminer programını duyurmadı.