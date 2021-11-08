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    • 08.11.2021 12:16
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    • 08.11.2021 12:22
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Karabağ Zaferi mesajı: Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecektir

    Dışişleri Bakanlığı, Karabağ Zaferi'nin 1'inci yıl dönümünü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Karabağ Zaferi sadece işgal altındaki toprakları azat etmemiş, bölgede özlemini duyduğumuz kalıcı barış, istikrar ve iş birliğinin de yolunu açmıştır" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    DHA
    Türkiye’den Karabağ Zaferi mesajı

    Kahraman Azerbaycan ordusu, askerinin kahramanlıkları ile silahlı insansız hava araçları (SİHA) gibi teknolojik silahlarla Karabağ ve çevresini 10 Kasım 2020'de Ermenistan işgalinden kurtardı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan'ın 44 günlük Vatan Muharebesi'nde geçtiğimiz yıl 8 Kasım'da kültür başkenti kadim Şuşa'yı kurtararak taçlandırdığı zaferini kutluyoruz. İşgal altındaki topraklarını geri kazanmak için meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan, 9 Kasım'da imzalanan Üçlü Bildiri ile sahadaki zaferini masada da tescil etmiş, yıllardır uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını öz iradesiyle hayata geçirmiştir" denildi.

    "AZERBAYCAN'IN GURUR VE SEVİNCİNİ PAYLAŞIYORUZ"

    Karabağ Zaferi'nin aynı zamanda barış için önemli bir adım olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Azerbaycan'ın zaferiyle, zorla yerlerinden edilmiş 1 milyon Azerbaycanlı kardeşimiz için de memleketlerine dönüş yolunun açılmasından memnuniyet duyuyoruz. Karabağ Zaferi sadece işgal altındaki toprakları azat etmemiş, bölgede özlemini duyduğumuz kalıcı barış, istikrar ve iş birliğinin de yolunu açmıştır. Süratle abat olan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinde Füzuli Uluslararası Havalimanı, Zafer Yolu gibi bölgenin çehresini değiştiren projeler, Azerbaycan'ın yapıcı gücünün göstergesidir. 'İki devlet tek millet' inancıyla, Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine ulaştırdığımız Azerbaycan'ın sevinç ve gururunu paylaşıyoruz. Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecektir" açıklaması yapıldı.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Karabağ Zaferi mesajı: Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecektir
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