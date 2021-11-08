MEB Personel engelli öğretmen atama başvuru ekranı! 750 engelli öğretmen ataması ön başvuru linki ve kontenjan dağılımı 2021!

MEB tarafından yayınlanan 750 engelli öğretmen ataması için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 ve 2020'de düzenlenen EKPSS imtihanına katılan adaylar arasından 750 ferdin kamuya atamasının yapılacağını duyurmuştu. Engelli öğretmen alımı için ön müracaat ve tercih başvurusu olmak üzere 2 aşamalı süreç gerçekleşecek. Peki, engelli öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? 750 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm merak edilenler!
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU NE ZAMAN?
Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde verdiği atama müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek, "2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak. Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Adaylar; ön başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır.