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    • 08.11.2021 13:58
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    • 08.11.2021 13:58
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    Antalya'da NATO tatbikatı

    Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 3-12 Kasım tarihlerinde 16 ülkeden 660 personelin katılımıyla yapılan NATO tatbikatı, Antalya Hava Meydan Komutanlığında sürüyor.

    Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen "NATO Toxic Trip-2021" tatbikatının devam ettiği bildirildi.

    Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 3-12 Kasım tarihlerinde 16 ülkeden 660 personelin katılımıyla yapılan tatbikat, Antalya Hava Meydan Komutanlığında sürüyor.

    "NATO Toxic Trip-2021" tatbikatı ile NATO ve Barış İçin Ortaklık üyesi ülkelerinin hava kuvvetleri ve sağlık ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) savunma unsurlarının birlikte çalışabilirliği geliştirilerek askeri iş birliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

        NATO KBRN Mükemmeliyet Merkezi temsilcilerinin de görev yaptığı tatbikatta, Türkiye'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları yer alıyor.

        Tatbikatın bilgilendirme toplantısına katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, tatbikatla ilgili çalışmaları yerinde inceleyerek komutanlardan bilgi aldı.

        Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, ABD, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Katar, Romanya ve Sırbistan'ın katıldığı "NATO Toxic Trip-2021", 12 Kasım'a kadar sürecek.
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