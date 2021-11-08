Antalya'da NATO tatbikatı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen "NATO Toxic Trip-2021" tatbikatının devam ettiği bildirildi.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 3-12 Kasım tarihlerinde 16 ülkeden 660 personelin katılımıyla yapılan tatbikat, Antalya Hava Meydan Komutanlığında sürüyor.
"NATO Toxic Trip-2021" tatbikatı ile NATO ve Barış İçin Ortaklık üyesi ülkelerinin hava kuvvetleri ve sağlık ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) savunma unsurlarının birlikte çalışabilirliği geliştirilerek askeri iş birliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.