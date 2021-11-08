Antalya'da NATO tatbikatı

"NATO Toxic Trip-2021" tatbikatı ile NATO ve Barış İçin Ortaklık üyesi ülkelerinin hava kuvvetleri ve sağlık ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) savunma unsurlarının birlikte çalışabilirliği geliştirilerek askeri iş birliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.