İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne seçilen Erhan Usta nereli, evli mi? Erhan Usta kimdir, kaç yaşında? Siyasi kariyeri...

NE OLMUŞTU?



İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahr Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.