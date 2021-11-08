İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne seçilen Erhan Usta nereli, evli mi? Erhan Usta kimdir, kaç yaşında? Siyasi kariyeri...

Son dakika haberine göre, Lütfü Türkkan'ın istifasının ardından boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Erhan Usta seçildi. Bu gelişmelerin ardından Erhan Usta'nın hayatı ve siyasi kariyeri hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Erhan Usta kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne seçilen Erhan Usta nereli, evli mi? İşte hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler!
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahr Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.
Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.
Türkkan, dün Akşener'in talimatı ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyururken, partideki vekilliğini sürdürecek olması ile tepkiler çığ gibi büyümüştü.
Türkiye, İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmesini istiyor.