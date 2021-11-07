AUZEF sınav yerleri 2021 belli oldu mu? 2021-2022 AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek?

Gündemde yoğun bir şekilde AUZEF sınav yerleri 2021 açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılır oldu. İstanbul Üniversite bünyesinde yer alan AUZEF'te ikinci üniversite okumak ve eğitim görmek isteyenler bu eğitimi tercih etmek istese de katılım için bazı şartlar var. Peki kimler kayıt yaptırabilir? Sınav yeri tercihlerinin Ekim ayında alındığı sınav için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki 2021-2022 AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? İşte tüm detaylar…
AUZEF SINAVI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönem ara sınavları yüz yüze 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Sınav yerlerine dair giriş bilgileri henüz paylaşılmadı ancak sınavdan yaklaşık 5 gün önce erişime açılması bekleniyor.Sınav yeri tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapıldı. Giriş belgeleri ise http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile edinilecek.