Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu! İşte son durum





Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi.



"HEDEFİMİZ, ŞU GÜNLERİN BİR AN ÖNCE UNUTULMASI"

Günlük Covid-19 tablosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendiren Bakan Koca, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac'ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması" ifadelerini kullandı.