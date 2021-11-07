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    • 07.11.2021 19:49
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu! İşte son durum

    Sağlık Bakanlığı, 7 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi.

    "HEDEFİMİZ, ŞU GÜNLERİN BİR AN ÖNCE UNUTULMASI"
    Günlük Covid-19 tablosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendiren Bakan Koca, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac'ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması" ifadelerini kullandı.

    6 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu! İşte son durum
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