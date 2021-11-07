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    • 07.11.2021 17:50
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23-29 Ekim illere göre haftalık koronavirüs haritasını açıkladı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23-29 Ekim arası haftalık koronavirüs haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu. Koca en fazla artan 10 ili de paylaştı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İşte haftalık koronavirüs haritası!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23-29 Ekim arası haftalık koronavirüs haritasını paylaştı.

    Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
    "23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

    VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL
    Bakan Koca en fazla vaka görülen 10 ili de açıkladı.

    Koca, "23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir." ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23-29 Ekim illere göre haftalık koronavirüs haritasını açıkladı
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