Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23-29 Ekim illere göre haftalık koronavirüs haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23-29 Ekim arası haftalık koronavirüs haritasını paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."
VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL
Bakan Koca en fazla vaka görülen 10 ili de açıkladı.
Koca, "23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir." ifadelerine yer verdi.