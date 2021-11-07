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    • 07.11.2021 23:13
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    • 07.11.2021 23:29
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    Selçuk Bayraktar'dan şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a çok sert tepki: "Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir"

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şehit yakını Tahir Gümren'e sinkaflı küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a çok sert tepki gösterdi. Bayraktar, "Şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir. Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun" dedi.

    Bayraktar’dan İYİ Partili Türkkan’a çok sert tepki

    Türkiye İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın karıştığı skandalı konuşuyor.



    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit yakınını kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek ahlaksızca küfretti.



    Skandal olayın yankıları hala sürerken, son olarak Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Türkkan'ı en üst perdeden eleştirdi.



    "GAZİ MECLİS'TE OLMASI HEPİMİZE HAKARETTİR"
    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir. Onların ailesini kafa kola alıp rezilce küfreden birinin, o şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir. Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun." dedi.
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    Haberler Güncel Selçuk Bayraktar'dan şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a çok sert tepki: "Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir"
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