Selçuk Bayraktar'dan şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a çok sert tepki: "Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir"





Skandal olayın yankıları hala sürerken, son olarak Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Türkkan'ı en üst perdeden eleştirdi.







"GAZİ MECLİS'TE OLMASI HEPİMİZE HAKARETTİR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir. Onların ailesini kafa kola alıp rezilce küfreden birinin, o şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir. Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun." dedi.

