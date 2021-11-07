Düzce’de mide bulandıran olay! 20 atı kesip piyasaya süren baba oğula suçüstü baskın

Jandarmanın baskını üzerine Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri baba ve oğula, 2872 sayılı Çevre kanunu kapsamında belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yer altı sularına, sulama ve drenaj alanlarına atık boşaltmaktan 193 bin TL idari ceza uyguladı.