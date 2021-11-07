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    • 07.11.2021 14:33
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    • 07.11.2021 16:12
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    Son dakika: Bakan Akar İran sınırında! Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e mesaj

    Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor. Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki "sancak tevdi töreni"ne de katılacağı bildirildi. Öte yandan Başkan Erdoğan da Mehmetçik'e telefonda hitap etti. Erdoğan "Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan değerimizdir" dedi.

    Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a geldi.

    KOMUTANLAR SINIRDA

    Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

    Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki "sancak tevdi töreni"ne de katılacağı bildirildi.

        Sancağın platformdaki yerini almasını müteakip saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Milli Savunma Bakanı Akar'ın sancağı 6'ıncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul'a tesliminin ardından Başkan Erdoğan telefondan Mehmetçiğe hitap etti.


        'SİZLERİ GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM'
        Erdoğan, sancak teslim töreninin Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulunarak "Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan değerimizdir" dedi.

        Bakan Akar İran sınırında

        Bu törenleri anlamlı ve değerli bulduğunu ifade eden Erdoğan, "Böyle değerli bir törende yüz yüze olmasak da sesimizi sizlere duyurabilme imkanı hazırladıkları için Milli Savunma Bakanı'ma, Genelkurmay Başkanı'ma, Kuvvet Komutanları'ma, İstanbul'dan kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

        Bu törenle birlikte yeni bir sürecin, yeni bir dönemin orada başlıyor olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Bütün askerlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.

            Bu teslim töreniyle birlikte de sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum. Bu sahip çıkma olayının milletimiz ve ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum" ifadelerini kullandı.
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