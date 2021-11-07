CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul’a karşı çıktı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yine kendisinden bekleneni yaptı. Daha önce sık sık Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet eden Kılıçdaroğlu, önceki gün de kağıda kaleme sarıldı. Kanal İstanbul'a karşı olduğunu bir kez daha anlattı. Projeye engel olamayacağını anlayınca, büyükelçilere hitaben yazdığı şikayet mektubunu sosyal medya hesabından yayınladı.

"Ülkemizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir" ifadelerini kullandı. Büyük tepki aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise İstanbul Boğazı'nda yaşanan Independenta kazasının ağır bilançosunu paylaşarak "İklim krizi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.