Rekor ağaca rekor davet: 252 milyon fidan toprakla buluşacak

Türkiye'nin ağaçlandırılması için 2008'den beri devam eden seferberlik projesi "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" ağaçlandırma kampanyası 11 Kasım'da başlıyor. 2019 ve 2020 yıllarında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren proje kapsamında, bu yıl 252 milyon fidan toprakla buluşuyor.
Geçtiğimiz aylarda yaşanan yangın felaketi nedeniyle zarar gören ormanlık alanların da yer aldığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında, her vatandaş adına üç fidan dikiliyor. Her ilde belirlenen alanlarda aynı anda yapılacak törenlerle fidanlar toprakla buluşacak. Uluslararası alanda da çok ilgi gören ağaçlandırma seferberliği için rekor sayıda davetlinin katılması bekleniyor.
Yurtdışından 160 ülkeden temsilcinin davet edildiği programda, yeni rekorlar için tespit görevlileri de bulunacak. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan projede bugüne kadar 5 milyardan fazla fidan dikildi.
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Türkiye'de toprakları fidanla buluşturmak amacıyla 2008-2012 yılları arasında ülke genelinde gerçekleştirilen ağaçlandırma seferberliği kapsamında 2 milyon 429 bin hektar alanda 2 milyar adet fidan dikildi. 2019'da vatandaşlardan gelen talepler ve orman yangınlarından zarar gören yerlerin ağaçlandırılması amacıyla, "Geleceğe Nefes" adı verilen ağaçlandırma projesi başlatıldı.