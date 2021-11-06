Rekor ağaca rekor davet: 252 milyon fidan toprakla buluşacak

Guinness Rekorlar Kitabı da bu eşsiz organizasyonu "tek lokasyonda sınırlandırılmamış sayıda bir ekip tarafından, bir saatte en çok dikilen fidan rekoru" kategorisinde resmi olarak tescilledi. 2020'de de Ankara Çubuk ilçesinde 21 bin 826 metrekare alanda, 452 bin 23 adet fidan kullanılarak, "Dünyanın En Geniş Alanlı Ağaç Deseni" oluşturuldu. Sabah'taki habere göre, bu çalışma da Guinness Dünya Rekoru olarak tescillendi.

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