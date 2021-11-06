Hatay Reyhanlı'da 118 metrekare dükkan icradan satılığa çıkartıldı

T.C. Reyhanlı İcra Dairesi tarafından Hatay Reyhanlı'daki 118 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 300 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 15.12.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Bayır Mahallesi, 3748 parsel Zemin kat 5 nolu dükkan vasıflı bağımsız bölüm olup, Betonarme-Karkas yapı tarzında, zemin+3 kat olarak inşaa edilmiş, yaklaşık 30-35 yıllık, yapının zemin katında bulunan 5 nolu bağımsız bölüm, taşınmaz her ne kadar hisseli olsa da tüm hisselerin tamamı satılacaktır. Projesinde alanı 88 m² olmasına karşın arka cephe yönünde genişletildiği ve yaklaşık 118 m² kullanım alanı olduğu, Reyhanhı Adalet Sarayı ve Hükümet Konağına 1100 m mesafede, Belediye Başkanlığı Binasına 500 m mesafededir. Ticari potansiyeli yüksektir. Taşınmazın kaydında AT2. derecede Askeri Yasak Bölge İçerisinde Kaldığından Mevzuat gereğince taşınmazın Türk Vatandaşlarına satılacaktır.



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