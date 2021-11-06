İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına baskın! 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserler için müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde şüphelilerin Eyüpsultan'da oturduğu belirlendi.
JANDARMA SUÇÜSTÜ YAPTI
Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Şüphelilerin tarihi eserleri satmak için alıcılarla buluşma yapacağını yer tespit edildi. Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler, jandarma ekiplerini karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.
Kıskıvrak yakalanan 2 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 14 bronz Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, 3 bronz tıp aleti, bronz kemer tokası, bronz haç, bronz cımbız, 2 adet bronz raptiye, 5 bronz halka ile 89 bronz-pirinç obje olmak üzere toplam 117 adet tarihi eser ele geçirildi.