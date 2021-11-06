İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına baskın! 2 şüpheli gözaltına alındı



Kıskıvrak yakalanan 2 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 14 bronz Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, 3 bronz tıp aleti, bronz kemer tokası, bronz haç, bronz cımbız, 2 adet bronz raptiye, 5 bronz halka ile 89 bronz-pirinç obje olmak üzere toplam 117 adet tarihi eser ele geçirildi.