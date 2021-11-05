Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.11.2021 06:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2021 08:59
    ABONE OL

    Deniz ulaşımına sis engeli: Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapandı, İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

    Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın saat 01.30 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu. Öte yandan İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

    AJANSLAR
    Deniz ulaşımına sis engeli: Trafiğe kapandı

    Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

    Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

    Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

    Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

    İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
    İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

    İDO
    08.30
    Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
    08.30
    Bandırma-Yenikapı-Bostancı

    BUDO
    08.00
    Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    08.30
    İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
    09.30
    Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    09.30
    Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
    10.00
    Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    10:30
    İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’nin Flash TV’si alay konusu oldu
    Haberler Güncel Deniz ulaşımına sis engeli: Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapandı, İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
        SON DAKİKA