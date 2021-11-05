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    • 05.11.2021 16:15
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    SON DAKİKA: Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi! Bakan Murat Kurum'dan ilk açıklama

    Son dakika haberleri... Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin 19'a çıkarıldığını söyledi ve 'Hedefimiz Yaşayan ve Yaşatan Bir Marmara' dedi.

    Marmara kararı sonrası Bakan Kurum’dan ilk açıklama

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi ve Adalar bölgesinin "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmesine ilişkin, "Bu tarihi kararla ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel ve estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi'mizi koruma altına almış ve deniz yaşamının devamlılığını sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

    Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ sınırları içerisindeki Marmara Denizi ve Adalar bölgesinin 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildiğini hatırlattı.

    Zengin bir flora ve faunaya sahip, 200 balık türüne ev sahipliği yapan, göç eden birçok balık türünün yumurtlama alanı olan Marmara Denizi ve Adalar bölgesinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi sayısını 19'a çıkardıklarını bildiren Kurum, şunları kaydetti: "Bu tarihi kararla ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel ve estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi'mizi koruma altına almış ve deniz yaşamının devamlılığını sağlamış oluyoruz. Marmara Denizi'mizi gelecek nesillere en güzel haliyle taşımak için hazırladığımız Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı hedeflerimizden olan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanının onayıyla denizimizde bilimsel, ekolojik temelli, doğa dostu faaliyetler yürüteceğiz. Hedefimiz, Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara. Yaşayan ve yaşatan bir Marmara."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi! Bakan Murat Kurum'dan ilk açıklama
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