MSB'den 'üniformalı fotoğraf' akımıyla ilgili flaş açıklama: Yasal işlem başlatıldı!





ARALARINDA ASKER VE POLİSLER VAR

Sosyal medya sitelerinin birinde 'üniformanla fotoğraf paylaş' etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı belli olmayan akım ile birlikte 24 saat içinde asker ve polislerin de aralarında bulunduğu paylaşımların yapıldığı tespit edildi.