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    • Güncel
    • 05.11.2021 10:47
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    • 05.11.2021 10:54
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    MSB'den 'üniformalı fotoğraf' akımıyla ilgili flaş açıklama: Yasal işlem başlatıldı!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitelerinde 'üniformanla fotoğraf paylaş' etiketi ile başlatılan akıma karşı harekete geçti. Askeri kurallara aykırı paylaşımı yapan personel ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

    DHA
    ’Üniformalı fotoğraf’ akımına uyarı! Tek tek tespit edilecek

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitelerinde 'üniformanla fotoğraf paylaş' etiketi ile başlatılan akıma karşı harekete geçti. Askeri kurallara aykırı paylaşımı yapan personel ile ilgili yasal işlem başlatıldı.



    ARALARINDA ASKER VE POLİSLER VAR
    Sosyal medya sitelerinin birinde 'üniformanla fotoğraf paylaş' etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı belli olmayan akım ile birlikte 24 saat içinde asker ve polislerin de aralarında bulunduğu paylaşımların yapıldığı tespit edildi.


    BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
    Milli Savunma Bakanlığı, kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik harekete geçti.



        YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
        Paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlatıldı. Askeri kurallara aykırı söz konusu paylaşımı yapan personel ile ilgili yasal işlemin başlatıldığı belirtildi.




        SIKI TEDBİRLER ALINACAK
        Birliklerin de konu ile ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlattığı aktarıldı.

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