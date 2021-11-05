MSB'den 'üniformalı fotoğraf' akımıyla ilgili flaş açıklama: Yasal işlem başlatıldı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitelerinde 'üniformanla fotoğraf paylaş' etiketi ile başlatılan akıma karşı harekete geçti. Askeri kurallara aykırı paylaşımı yapan personel ile ilgili yasal işlem başlatıldı.
ARALARINDA ASKER VE POLİSLER VAR
Sosyal medya sitelerinin birinde 'üniformanla fotoğraf paylaş' etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı belli olmayan akım ile birlikte 24 saat içinde asker ve polislerin de aralarında bulunduğu paylaşımların yapıldığı tespit edildi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Milli Savunma Bakanlığı, kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik harekete geçti.