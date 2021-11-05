Son dakika depremler! Balıkesir’de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi! 5 Kasım...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi haberimizde!
5 KASIM BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13:19'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yaklaşık olarak 15 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2021
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Bigadiç (Balikesir)
Tarih-Saat : 05.11.2021, 13:19:13 TSİ
Enlem : 39.4491 N
Boylam : 28.2291 E
Derinlik : 15.17 km
Detay : https://t.co/0aqWEtviHy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEMREMLER!
Aşağıdaki linklerden AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesine ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLA!
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLA