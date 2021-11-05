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    • 05.11.2021 14:21
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    Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi! 5 Kasım...

    5 Kasım 2021 Balıkesir'de deprem mi oldu? sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika haberine göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar detayları öğrenmek istiyor. İşte Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi!

    Son dakika depremler! Balıkesir’de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi! 5 Kasım...

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi haberimizde!

    5 KASIM BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

    AFAD Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13:19'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yaklaşık olarak 15 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

    AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEMREMLER!

    Aşağıdaki linklerden AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLA!

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLA

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    Haberler Güncel Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi! 5 Kasım...
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