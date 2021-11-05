Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? T3 Vakfı Deneyap sınav sonuçları 2021 nasıl, nereden öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.4, 5. sınıf öğrencileri; 8, 9. sınıf öğrencileri ve lise hazırlık öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen sınavda 100 dakika boyunca 40 soruya cevap vermeye çalışan öğrenciler başarılı olmaları durumunda uygulama sınavına katılıyor. Peki Deneyap uygulama sınavı sonuçları ne zaman belli oluyor? İşte detaylar...
DENEYAP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Deneyap sınav sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
DENEYAP SINAVI NASIL UYGULANIYOR
Eğitime dahil olmak isteyen öğrenciler ilk olarak e-sınava girerler. Sınav ortaokul ve lise seviyesinde hazırlanır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 4. ve 5. sınıflar ortaokul sınavına, 8. sınıf , 9. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık sınıfı öğrencileri lise sınavına dahil olurlar.
E-sınav matematik, fen, algoritma ve genel kültür bölümlerden oluşur. Sınav 40 sorudan oluşmakta ve 100 dakika sürmektedir.
Sınav sorularında muhakeme, verileri okuyabilme ve yorumlama, çıkarım yapabilme, problemi tespit edebilme, kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve değişken belirleme becerileri ölçülür. Sınav, bilgilerin değil becerilerin ölçüldüğü sorular içerir.
Sınavda doğru sayıları esas alınır ve yanlışlar doğruları etkilemez.
Sınav sonunda, her öğrenci kendi seviyesindeki öğrenciler arasından değerlendirilir. Her ilin kontenjanı doğrultusunda 2.5 katı kadar öğrenci uygulama sınavına davet edilir. Böylelikle her il kendi içinde farklı taban puanlarına sahip olur. Hem sınıf seviyesindeki sıralama, hem de il bazlı sıralama tamamlandığında uygulama sınavına dahil olan öğrenciler ilan edilir.