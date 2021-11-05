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    • Güncel
    • 05.11.2021 14:27
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    • 05.11.2021 14:27
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    Kemal Kılıçdaroğlu yine kabadayılığa soyundu: Kanal İstanbul ihalesine giren ağır bedel ödeyecek

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği tarihi proje Kanal İstanbul hakkında çizmeyi aşan ifadeler kullandı. Heykel siyasetiyle hizmet yapıp elle tutulur bir projeye imza atamayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul ihalesine giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla bu ihaleyi kimse girmeyecektir. dedi.

    Kanal İstanbul ihalesine giren ağır bedel ödeyecek

    Heykel ve 'pr' siyasetiyle girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin mega projelerinde rahatsız oluyor. Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesi tarihi bir yapım olarak konuşulurken, Kılıçdaroğlu mühalif olmak için kabadayılığa soyundu.

    TEHDİTLERE BAŞLADI

    İstanbul İklim Vizyonu etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Kanal İstanbul ile ilgili açıklama yaptı.

    Kılıçdaroğlu kendisinden önce konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına atıf yaparak "Kanal İstanbul'dan söz etti sayın başkan. Sayın Başkan hiç meraklanma Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içerden, ister dışardan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hâlâ İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla bu ihaleyi kimse girmeyecektir. Gönlünüz rahat olsun sayın başkanım" dedi.

        İKLİM KRİZİ BAHANESİ

        Kılıçdaroğlu "Büyükşehir belediye başkanımızın anlattığı ve İstanbul için hayata geçirmeye çalıştığı ve İstanbul'un iklimini, doğasını korumaya çalıştı bir gerçek" dedi.

        Kılıçdaroğlu "İklim krizi sadece bizim değil, sadece İstanbul'un değil, dünyanın ortak sorunu. Dolayısıyla mücadelenin de ortak sürdürülmesi lazım. Sadece devletlerin değil, devletler dışında uluslararası kuruluşların da bu konuda yoğun çaba harcadıklarını biliyorum. Ama bu çabalar ne kadar başarıya ulaşır? Bunu da bir şekilde sorgulanması lazım" diye konuştu.

        KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZDE KABADAYILIĞI

        Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeye laubali bir tavırla gidip, "15.30'da MB'ye gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak" sözlerini sarf eden Kılıçdaroğlu adeta siyasi bir duruştan çıkıp sözde kabadayı tavırlarına soyunmuştu. Merkez Bankası Başkanı ise bu tavırlarına en güzel cevabı, "Merkez'i siyasete alet etme" diyerek vermişti.

        DAHA ÖNCE KANAL İSTANBUL'U HEDEF ALMIŞTI

        Heykel projesinden başka hiçbir icratı olmayan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de Kanal İstanbul'u hedef almıştı. Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkelere mesafe koyacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler." ifadelerini kullandı.
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