Kemal Kılıçdaroğlu yine kabadayılığa soyundu: Kanal İstanbul ihalesine giren ağır bedel ödeyecek

Heykel ve 'pr' siyasetiyle girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin mega projelerinde rahatsız oluyor. Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesi tarihi bir yapım olarak konuşulurken, Kılıçdaroğlu mühalif olmak için kabadayılığa soyundu.
TEHDİTLERE BAŞLADI
İstanbul İklim Vizyonu etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Kanal İstanbul ile ilgili açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu kendisinden önce konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına atıf yaparak "Kanal İstanbul'dan söz etti sayın başkan. Sayın Başkan hiç meraklanma Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içerden, ister dışardan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hâlâ İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla bu ihaleyi kimse girmeyecektir. Gönlünüz rahat olsun sayın başkanım" dedi.