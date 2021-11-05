Kemal Kılıçdaroğlu yine kabadayılığa soyundu: Kanal İstanbul ihalesine giren ağır bedel ödeyecek

Kılıçdaroğlu "İklim krizi sadece bizim değil, sadece İstanbul'un değil, dünyanın ortak sorunu. Dolayısıyla mücadelenin de ortak sürdürülmesi lazım. Sadece devletlerin değil, devletler dışında uluslararası kuruluşların da bu konuda yoğun çaba harcadıklarını biliyorum. Ama bu çabalar ne kadar başarıya ulaşır? Bunu da bir şekilde sorgulanması lazım" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZDE KABADAYILIĞI

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeye laubali bir tavırla gidip, "15.30'da MB'ye gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak" sözlerini sarf eden Kılıçdaroğlu adeta siyasi bir duruştan çıkıp sözde kabadayı tavırlarına soyunmuştu. Merkez Bankası Başkanı ise bu tavırlarına en güzel cevabı, "Merkez'i siyasete alet etme" diyerek vermişti.

DAHA ÖNCE KANAL İSTANBUL'U HEDEF ALMIŞTI

Heykel projesinden başka hiçbir icratı olmayan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de Kanal İstanbul'u hedef almıştı. Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkelere mesafe koyacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler." ifadelerini kullandı.