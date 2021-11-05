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    • 05.11.2021 10:58
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    AK Parti ve MHP anlaştı: Seçim yasası sil baştan! İşte teklifte öne çıkan değişiklikler

    AK Parti ve MHP'nin anlaşmaya vardığı seçim yasa değişikliği teklifinin çerçevesi netleşiyor. Partilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim yasa değişiklik teklifinde seçmen mağduriyetlerini giderecek, oy kullanmalarının önündeki engeli kaldıran düzenlemeler de yer alacak. Yasanın 2023 seçimlerinde uygulanması için mayıs ayına kadar çıkartılması gerekiyor. İşte detaylar...

    AK Parti ve MHP anlaştı: Seçim yasası sil baştan!
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    AK Parti ve MHP'nin bir süredir üzerinde çalıştığı, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi, seçime girmek için bir partinin TBMM'de grup kurması koşulunun kaldırılması konularında anlaşmaya vardığı seçim yasa değişikliği teklifinin çerçevesi netleşiyor.

    MAYIS'A KADAR ÇIKARTILMASI PLANLANIYOR
    Yasanın 2023 seçimlerinde uygulanması için mayıs ayına kadar çıkartılması gerekiyor. AK Parti kurmayları, bu nedenle çok acele edilmeyeceğini, 2022 yılının ilk aylarında konunun Meclis gündemine taşınmasının düşünüldüğünü belirtti.



    İki Parti, mevcut sistemde seçmenin oy kullanmasını önleyen bazı kuralların değiştirilmesi konusunda da uzlaşmaya vardı. Sabah'ın haberine göre bu kapsamda yapılması planlanan değişiklikler şöyle:

        SANDIK İÇİN ONAY: Partiler, bir kişiyi sandık görevlisi yazacaksa onun yazılı onayını alacak. Mevcut sistemde böyle bir uygulama bulunmuyor. Başka partinin seçmen ya de kayıtlı üyesini bir başka parti haberi olmadan sandık görevlisi yazdırılabiliyor. Seçmen sadece görevli olduğu sandıkta oy kullanabildiği için çoğu zaman gitmiyor. Oyunu kullanamamış oluyor.



        İKAMETGAH DÜZENLEMESİ: Özellikle okul kayıtları için vatandaş ikametgahını akraba ya da tanıdığının yanına taşıyor. Bu işlem gerçekleştiğinde evin asıl sahipleri seçmen listesinden düşüyor. Bu da çok sayıda vatandaşın oy kullanmasına engel oluyor. Yapılacak düzenleme ile ikametgah değişiklikleri de yazılı onaya bağlanacak.

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