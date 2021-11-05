AK Parti ve MHP anlaştı: Seçim yasası sil baştan! İşte teklifte öne çıkan değişiklikler

İki Parti, mevcut sistemde seçmenin oy kullanmasını önleyen bazı kuralların değiştirilmesi konusunda da uzlaşmaya vardı. Sabah'ın haberine göre bu kapsamda yapılması planlanan değişiklikler şöyle:
İki Parti, mevcut sistemde seçmenin oy kullanmasını önleyen bazı kuralların değiştirilmesi konusunda da uzlaşmaya vardı. Sabah'ın haberine göre bu kapsamda yapılması planlanan değişiklikler şöyle:
SANDIK İÇİN ONAY: Partiler, bir kişiyi sandık görevlisi yazacaksa onun yazılı onayını alacak. Mevcut sistemde böyle bir uygulama bulunmuyor. Başka partinin seçmen ya de kayıtlı üyesini bir başka parti haberi olmadan sandık görevlisi yazdırılabiliyor. Seçmen sadece görevli olduğu sandıkta oy kullanabildiği için çoğu zaman gitmiyor. Oyunu kullanamamış oluyor.
İKAMETGAH DÜZENLEMESİ: Özellikle okul kayıtları için vatandaş ikametgahını akraba ya da tanıdığının yanına taşıyor. Bu işlem gerçekleştiğinde evin asıl sahipleri seçmen listesinden düşüyor. Bu da çok sayıda vatandaşın oy kullanmasına engel oluyor. Yapılacak düzenleme ile ikametgah değişiklikleri de yazılı onaya bağlanacak.