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    • 05.11.2021 08:54
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    • 05.11.2021 09:36
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    FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı ‘mahrem hizmetler’ yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı ‘mahrem hizmetler’ yapılanması soruşturmasında 2 albay, 1 üsteğmen, 5 astsubay olmak üzere 8 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verilmiştir.

    FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına darbe

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 8 şüpheli tespit edildi.

    1'i emekli, 1'i ihraç 2 albay, 1 ihraç üsteğmen, 1'i görevde 5 astsubay olmak üzere 8 şüphelinin görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullarak, sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haklarında örgüt mensubu olduklarına ilişkin ifadeler bulunduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı ‘mahrem hizmetler’ yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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