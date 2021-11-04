Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? Bakan Kurum: Bu yıl sonunda ihalesini yapacağız

Türkiye 2023 zirvesi Turkuvaz Medya'da gerçekleşiyor. Organizasyona Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programa bir mesaj göndererek "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.
Türkiye 2023 zirvesi'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çok önemli açıklamalarda bulundu. Kurum'un açıklamalarından önce çıkanlar...
"EMİSYON DEĞERLERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"
Emisyon değerlerini azaltma, zararlı faktörleri kontrol altına alma konusunda kararlıyız. Ekolojik koridorları millet bahçeleriyle, korunan alanlarla, ormanlarla sağlamış ve korumuş olacağız.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ; "DÜNYA AFETLERLE BOĞUŞUYOR"
Müsilaj konusunda da gelinen son noktada bugün anlattığımız iklim değişikliği tüm dünyada etkisini net bir şekilde hissettiriyor. Kasırgalar, seller, tayfunlar tüm dünya bunu derinden hisseder hale geldi. Ülkemizde de afetlerin sıklığı arttı. Orman yangınları, seller, heyelanlar birçok afetleri yaşıyoruz.