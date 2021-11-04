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    • Güncel
    • 04.11.2021 11:40
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    • 04.11.2021 12:50
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    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? Bakan Kurum: Bu yıl sonunda ihalesini yapacağız

    Turkuvaz Medya'nın ev sahipliği yaptığı Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri organizasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir konuşma yaptı. Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj mücadelesine değinerek "Burada kimsenin Marmara Denizi'ni kirletmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin de bu yıl sonunda yapılacağını açıkladı.

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor?

    Türkiye 2023 zirvesi Turkuvaz Medya'da gerçekleşiyor. Organizasyona Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan katıldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programa bir mesaj göndererek "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

    Türkiye 2023 zirvesi'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çok önemli açıklamalarda bulundu. Kurum'un açıklamalarından önce çıkanlar...

    "EMİSYON DEĞERLERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"
    Emisyon değerlerini azaltma, zararlı faktörleri kontrol altına alma konusunda kararlıyız. Ekolojik koridorları millet bahçeleriyle, korunan alanlarla, ormanlarla sağlamış ve korumuş olacağız.

    İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ; "DÜNYA AFETLERLE BOĞUŞUYOR"
    Müsilaj konusunda da gelinen son noktada bugün anlattığımız iklim değişikliği tüm dünyada etkisini net bir şekilde hissettiriyor. Kasırgalar, seller, tayfunlar tüm dünya bunu derinden hisseder hale geldi. Ülkemizde de afetlerin sıklığı arttı. Orman yangınları, seller, heyelanlar birçok afetleri yaşıyoruz.

        DENİZ SUYU SICAKLIĞI 2 DERECE ARTTI
        Deniz suyu sıcaklık seviyesi arttı. Tüm dünya bunu 1,5 derecede tutmak için mücadele veriyor. Müsilaj da bu değişikliğin sonuçlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Kirlilik ve denizdeki durağanlık da bu etkenlere artı olarak ekleniyor.

        "KİMSENİN MARMARA'YI KİRLETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
        Marmara'da bir seferberlik ruhuyla çalıştığımız, ilk andan itibaren tüm kıyı illerimizle birlikte yürüttüğümüz, valilerimiz, belediyelerimizle bu deniz hepimizin diyerek bu mücadeleyi verdik. Öncelik müsilajın toplanmasıydı. Artık şu an denizlerimizde müsilaja rastlamıyoruz. Stratejik plan çerçevesinde 2024 yılına kadar arıtma tesislerinin sayısının arttırılması, teknolojilerin geliştirilmesi ve korunan alan ilan ederek sürekli ölçümlerle, karasal kirleticiler, deniz kaynaklı kirleticiler ve arıtma kirlilikleri olarak destekçi ve takipçisi olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu çerçevede önemli denetimler yaptık. Birçok yerin faaliyetini durdurduk. Burada kimsenin Marmara Denizi'ni kirletmesine müsaade etmeyeceğiz.

        "ÇEVRECİ BİR LİDERİMİZ OLDUĞU İÇİN ŞANSLIYIZ"
        Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve bu bize emanet olan doğayı, denizlerimizi, ormanlarımızı koruyacağız. Kendisi ve tabi eşi Emine Erdoğan hanımefendi de bu konuda yoğun çalışmalarıyla bizlere ve toplumumuza öncü oldular."

        ATATÜRK HAVALİMANI İÇİN YIL SONUNDA İHALE YAPILACAK
        Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan Millet Bahçesi konusunda "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin de bu yıl sonunda ihalesini yapıp, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılına geldiğimizde hedefler doğrultusunda projeleri bir bir gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? Bakan Kurum: Bu yıl sonunda ihalesini yapacağız
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