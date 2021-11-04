5 Kasım Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet 5 Kasım Cuma hutbesi!

5 Kasım Cuma hutbesi konusu nedir? sorusu gündemde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her hafta farklı konuların ele alındığı cuma hutbesinin bu haftaki konusu belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 Kasım 2021 cuma hutbesi yayınlandı. Diyanet'in resmi sitesinden paylaşılan bu haftanın cuma hutbesi konusuna haberimizde yer verdik. İşte Diyanet 5 Kasım Cuma hutbesi tam metni....
5 KASIM CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?
Diyanet 5 Kasım cuma hutbesini sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaştı. Bu hafta cuma günü tüm camilerde 'İnsan İmanla Yücelir' konulu cuma hutbesi okunacak.
DİYANET 5 KASIM CUMA HUTBESİ TAM METNİ!
İNSAN İMANLA YÜCELİR
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz, bizlere sayamayacağımız kadar bol ve güzel nimetler verdi. Ancak, bu nimetler içinde öyle bir nimet var ki hepsinden daha değerli ve daha önemlidir. İşte bu büyük nimet, imandır. Zira insan, imanla yücelir. Kalpler, imanla huzur bulur. Vicdanlar, imanla berraklaşır. Akıllar, imanla durulur. Kabirler, imanla aydınlanır. Mahşer, imanla feraha erer. Sırattan imanla geçilir. Cennete imanla girilir.
İmandır o cevher ki İlâhî ne büyüktür…
İmansız olan paslı yürek sinede yüktür!
Aziz Müminler!
İman; Peygamber Efendimizin Allah Teâlâ'dan getirdiği her şeyin doğru olduğunu dil ile ikrar, kalp ile tasdik etmektir. Cebrail (a.s)'ın "İman nedir?" sorusuna Allah Resûlü (s.a.s) şöyle cevap vermiştir: "İman; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmaktır."
İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, içinde ebedi kalacakları ve hiç ayrılmak istemeyecekleri Firdevs cenneti vardır. Rabbinin ayetlerini, ahireti inkâr edip peygamberini alaya alanlara gelince, işte onlar, dünyasını ziyan etmiş kimselerdir. Ahirette ise varacakları yer cehennemdir.